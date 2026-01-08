Başkan Hakan Şehirli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basınla buluştu

Altıeylül Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Balıkesir’de görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerini kahvaltı programında bir araya getirdi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Kahvaltıda samimi diyalog

Programa katılan gazetecilerle yakından ilgilenen Başkan Şehirli, masaları tek tek dolaşarak basın mensuplarıyla sohbet etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı buluşmada, yerel basının kent yaşamına katkısı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki önemi öne çıkarıldı.

"Gazetecilerimiz fedakârca görev yapıyor"

Programda konuşma yapan Başkan Hakan Şehirli, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için büyük bir emek ortaya koyan gazetecilerimiz, demokrasimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Zaman mefhumu gözetmeden, kimi zaman zor şartlar altında fedakârca görev yapan basın emekçilerimizin verdiği mücadeleyi çok iyi biliyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Balıkesir’de görev yapan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum".

"Kapımız basın mensuplarına her zaman açık"

Yerel yönetimlerle basın arasındaki iş birliğinin önemine de değinen Başkan Şehirli, Altıeylül Belediyesi olarak her zaman şeffaf, katılımcı ve basınla iletişime açık bir anlayışla çalıştıklarını söyledi: "Kentimize dair yapılan her çalışmanın vatandaşlarımıza doğru şekilde aktarılmasında basınımızın rolü çok büyük. Bu nedenle belediye olarak basın mensuplarımızla her zaman diyalog içinde olmayı önemsiyoruz. Kapımız ve gönlümüz basın emekçilerimize her zaman açık".

Katılımcılar ve kapanış

Etkinliğe Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Canlı, Ahmet Deniz, Ertan Kayatepe, Doğaç Arabacı ve Baha Torun ile belediyenin ilgili birim müdürleri de katıldı. Program, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına verilen hediyeler ve çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

BAŞKAN HAKAN ŞEHİRLİ, ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NDE BASINLA BULUŞTU