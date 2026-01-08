Hakan Şehirli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basınla Buluştu

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Balıkesir basınıyla kahvaltıda bir araya geldi; yerel basının önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:26
Altıeylül Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Balıkesir’de görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerini kahvaltı programında bir araya getirdi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Kahvaltıda samimi diyalog

Programa katılan gazetecilerle yakından ilgilenen Başkan Şehirli, masaları tek tek dolaşarak basın mensuplarıyla sohbet etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı buluşmada, yerel basının kent yaşamına katkısı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki önemi öne çıkarıldı.

"Gazetecilerimiz fedakârca görev yapıyor"

Programda konuşma yapan Başkan Hakan Şehirli, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için büyük bir emek ortaya koyan gazetecilerimiz, demokrasimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Zaman mefhumu gözetmeden, kimi zaman zor şartlar altında fedakârca görev yapan basın emekçilerimizin verdiği mücadeleyi çok iyi biliyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Balıkesir’de görev yapan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum".

"Kapımız basın mensuplarına her zaman açık"

Yerel yönetimlerle basın arasındaki iş birliğinin önemine de değinen Başkan Şehirli, Altıeylül Belediyesi olarak her zaman şeffaf, katılımcı ve basınla iletişime açık bir anlayışla çalıştıklarını söyledi: "Kentimize dair yapılan her çalışmanın vatandaşlarımıza doğru şekilde aktarılmasında basınımızın rolü çok büyük. Bu nedenle belediye olarak basın mensuplarımızla her zaman diyalog içinde olmayı önemsiyoruz. Kapımız ve gönlümüz basın emekçilerimize her zaman açık".

Katılımcılar ve kapanış

Etkinliğe Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Canlı, Ahmet Deniz, Ertan Kayatepe, Doğaç Arabacı ve Baha Torun ile belediyenin ilgili birim müdürleri de katıldı. Program, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına verilen hediyeler ve çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

