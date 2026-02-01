Kocaeli'de Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yarına Dikkat

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısıyla yarın kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiğini; geceye kadar sürebilecek yağışlara karşı dikkat ve tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:08
Valilikten meteorolojik değerlendirme

Kocaeli’de yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın kent genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği; ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

KOCAELİ'DE YARIN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE SAĞANAK NEDENİYLE VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI İSTENDİ.

