Kocaeli'de Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yarına Dikkat

Kocaeli'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Valilikten meteorolojik değerlendirme

Kocaeli’de yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın kent genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği; ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

