Mardin Mazıdağı'nda Besicilerin Zorlu 'Kar' Mesaisi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticiler için zorlu bir mesaiyi beraberinde getirdi.

Kırsal mahalleleri beyaza bürüyen yağış sonrası, çiftçiler hayvanlarını beslemek ve barınaklarına sağ salim ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kış şartlarının ağırlaştığı bölgede, yemleme maliyetlerini düşürmek ve hayvanların hava almasını sağlamak amacıyla çobanlar karla kaplı arazilere yöneliyor.

Mazıdağı kırsalında sürüsünü otlatmaya çıkaran bir çobanın eve dönüş yolculuğu havadan görüntülendi. Karla kaplı tepelerde, hayvanların oluşturduğu patika izinden ilerleyen çoban ve sürüsünün görüntüsü, bölgedeki kış şartlarının zorluğunu gözler önüne serdi.

Soğuk hava ve engebeli araziye rağmen, ekmek parası için mücadele eden besiciler gün batımına doğru ağıllarının yolunu tutuyor.

