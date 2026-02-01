Selendi'de Sağanak: Selendi Çayı ve Dereler Taştı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 gündür süren sağanak, Selendi Çayı ve derelerin taşmasına yol açtı; yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Yetkililer yağışların süreceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:32
Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak, kuraklıkla boğuşan bölgeye umut olurken Selendi Çayı ve çevredeki derelerin taşmasına neden oldu. Yağış nedeniyle bazı yollar ile tarım arazileri su altında kaldı.

Taşkının etkileri

Adına türkü yapılan Selendi Çayının debisinin yükselmesiyle çay kenarındaki tarım arazileri sulara kapandı. Uzun süredir devam eden kuraklığın ardından gelen yağışlar bölge halkına rahatlama sağladı.

Vatandaşların tepkisi

Yağmurun bereket getirdiğini ifade eden vatandaşlar, "Kuraklık nedeniyle sular çekilmişti. İnşallah bu yağmurlar sayesinde sularımız bol olur. Rabbimize şükürler olsun, bu yılın bereketli olmasını diliyoruz" şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, ilçede yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiğini belirtti.

