Hakkari-Çukurca Kara Yolu, Kaya Düşmesi Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı

Hakkari-Çukurca kara yolu, Narlı köyü mevkiinde meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle kısa süreliğine kapandı; karayolları ekipleri müdahale edip yolu temizledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:25
Hakkari-Çukurca kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kaya düşmesi kısa süreli kesintiye yol açtı

Hakkari-Çukurca kara yolu, sabah saatlerinde meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Köprülü ile Çukurca ilçesi arasındaki Narlı köyü mevkiinde yola dev kayaların düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yoğun ve titiz bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin uzun uğraşları sonrası yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı ve trafik kontrollü şekilde normale döndü.

Yetkililer, bölgede sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu ve benzer olaylara karşı tedbirli olunmasını istedi.

