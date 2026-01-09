Hakkari-Çukurca Yolunda İki Noktada Düşen Çığlar Kısa Sürede Temizlendi

Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ulaşım normale döndü

Hakkari-Çukurca kara yolunda iki ayrı noktaya düşen çığlar, Karayolları ekipleri tarafından kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Bölgede ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

Hakkari genelinde aralıklı olarak etkisini sürdüren karla karışık yağmur nedeniyle yetkililer çığ riskine karşı tedbirleri üst düzeyde tutuyor; ekipler hazır kıta bekletiliyor. Karayolları ekipleri düşen çığlara anında müdahale ederek yolların açık kalmasını sağlıyor.

Yetkililer, Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolunu kullanan sürücüleri uyardı. Sürücülerden özellikle yüksek kesimlerde hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi. Güvenli ulaşım için gerekli tedbirlere dikkat edilmesi vurgulandı.

HAKKARİ-ÇUKURCA KARAYOLUNA İKİ AYRI NOKTADA DÜŞEN ÇIĞLAR, KARAYOLLARI EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE ULAŞIMA AÇILDI.