Hakkari-Çukurca Yolunda İki Noktada Düşen Çığlar Kısa Sürede Temizlendi

Hakkari-Çukurca kara yolunda iki ayrı noktada düşen çığlar, Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesiyle temizlendi ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:49
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:49
Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ulaşım normale döndü

Hakkari-Çukurca kara yolunda iki ayrı noktaya düşen çığlar, Karayolları ekipleri tarafından kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Bölgede ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

Hakkari genelinde aralıklı olarak etkisini sürdüren karla karışık yağmur nedeniyle yetkililer çığ riskine karşı tedbirleri üst düzeyde tutuyor; ekipler hazır kıta bekletiliyor. Karayolları ekipleri düşen çığlara anında müdahale ederek yolların açık kalmasını sağlıyor.

Yetkililer, Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolunu kullanan sürücüleri uyardı. Sürücülerden özellikle yüksek kesimlerde hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi. Güvenli ulaşım için gerekli tedbirlere dikkat edilmesi vurgulandı.

