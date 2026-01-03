Hakkari'de 172 Yerleşim Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de 172 yerleşim yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Karla mücadele aralıksız sürüyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası il genelinde çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer, kapanan yolların yeniden açılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre il genelinde 37 köy ve 135 mezra olmak üzere toplam 172 yerleşim yeri yolu kar nedeniyle kapandı. Kar yağışının ardından adeta kar afeti yaşandığı ifade edildi.

İl Özel İdaresi ekipleri sahada yoğun mesai harcıyor. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kamu ve yerel yetkililer, vatandaşlardan mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu ve çalışmalar tamamlandıkça yolların güvenli şekilde ulaşıma açılacağı belirtildi.

