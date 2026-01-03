DOLAR
Hakkari'de 172 Yerleşim Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 135 mezra olmak üzere toplam 172 yerleşim yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:54
Karla mücadele aralıksız sürüyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası il genelinde çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer, kapanan yolların yeniden açılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre il genelinde 37 köy ve 135 mezra olmak üzere toplam 172 yerleşim yeri yolu kar nedeniyle kapandı. Kar yağışının ardından adeta kar afeti yaşandığı ifade edildi.

İl Özel İdaresi ekipleri sahada yoğun mesai harcıyor. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kamu ve yerel yetkililer, vatandaşlardan mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu ve çalışmalar tamamlandıkça yolların güvenli şekilde ulaşıma açılacağı belirtildi.

