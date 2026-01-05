Hakkari'de Geçitli Köyü Yoluna İnen Kurt Sürüsü Kamerada
Sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti
Hakkari’nin Geçitli köyü yoluna inen kurt sürüsü, sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2,5 metreyi bulması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine indiği gözlemlendi. Geçitli köye doğru ilerleyen kurt sürüsü, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye neden oldu.
O anları kayda alan sürücüler, kurtların bir süre yol kenarında ilerledikten sonra gözden kaybolduğunu belirtti.
