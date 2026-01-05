DOLAR
Hakkari'de Geçitli Köyü Yoluna İnen Kurt Sürüsü Kamerada

Hakkari'nin Geçitli köyü yoluna inen kurt sürüsü, kar nedeniyle yiyecek arayışında; sürücülerce cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:53
Sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti

Hakkari’nin Geçitli köyü yoluna inen kurt sürüsü, sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2,5 metreyi bulması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine indiği gözlemlendi. Geçitli köye doğru ilerleyen kurt sürüsü, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye neden oldu.

O anları kayda alan sürücüler, kurtların bir süre yol kenarında ilerledikten sonra gözden kaybolduğunu belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

