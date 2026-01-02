DOLAR
Hakkari'de Halı Sahanın Tavanı Çöktü — Okullar Tatil Olunca Facia Önlendi

Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi'nde 2018'de yaptırılan kapalı halı sahanın tavanı kar yüküne dayanamayarak çöktü; okulların tatil olması can kaybını önledi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:37
Olayın Detayları

Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi bahçesindeki kapalı halı sahanın tavanı, etkisini sürdüren karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılında, 430 öğrencinin eğitim gördüğü Atatürk Anadolu Lisesi için yaptırılan kapalı halı sahanın tavanının çökmesi sonucu sahada maddi hasar oluştu.

Olayın akşam saatlerinde meydana gelmesi ve okulların tatil olması, olası bir faciayı engelledi; can kaybı yaşanmadı.

Tadilat ve İlerleyen Süreç

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yaklaşık maliyetlerin ivedilikle çıkarılacağını ve tadilat çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

