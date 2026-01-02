Hakkari'de Halı Sahanın Tavanı Çöktü — Okullar Tatil Olunca Facia Önlendi

Olayın Detayları

Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi bahçesindeki kapalı halı sahanın tavanı, etkisini sürdüren karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılında, 430 öğrencinin eğitim gördüğü Atatürk Anadolu Lisesi için yaptırılan kapalı halı sahanın tavanının çökmesi sonucu sahada maddi hasar oluştu.

Olayın akşam saatlerinde meydana gelmesi ve okulların tatil olması, olası bir faciayı engelledi; can kaybı yaşanmadı.

Tadilat ve İlerleyen Süreç

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yaklaşık maliyetlerin ivedilikle çıkarılacağını ve tadilat çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

HAKKARİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ BAHÇESİNDE BULUNAN KAPALI HALI SAHA, ETKİSİNİ YAKLAŞIK BİR HAFTADIR SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞININ AĞIRLIĞINA DAYANAMAYARAK AKŞAM SAATLERİNDE ÇÖKTÜ.