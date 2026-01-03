Hakkari’de Kar Nedeniyle Aç Kalan Tilkiler Şehre İndi

Yoğun kar ve dondurucu soğuklar yaban hayatını zorluyor

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yaban hayatını olumsuz etkiledi. Kent genelinde yer yer 1 metreyi bulan, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaşan kar kalınlığı nedeniyle tilkiler doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlandı.

Aç kalan tilkiler, besin arayışıyla şehir merkezine inmeye başladı. Vatandaşlar tilkilerin Karşıyaka Mahallesi’ndeki Gupsi TOKİ konutları çevresinde görüldüğünü ve uzun süre çevrede yiyecek aradıklarını kaydetti.

O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi; vatandaşlar ilk kez bu kadar yakından tilkilerle karşılaştıklarını belirtti. Yoğun kar yağışının yaban hayvanlarını zor durumda bıraktığını vurgulayan mahalle sakinleri, yetkililerin doğadaki hayvanlar için gerekli önlemleri almasını talep etti.

