Hakkari'de Kar Yağışı: Okullar Bir Gün Tatil

Hakkari'de bir günlük tatilin ardından başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına kenti beyaza bürüdü; yetkililer sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:47
Meteoroloji uyarısı sonrası kent yeniden beyaza büründü

Hakkari'de okulların bir gün süreyle tatil edilmesinin ardından beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Hakkari Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiğini açıklamıştı.

Sabah saatlerinde bulutlu olan hava, öğle saatlerinden itibaren yerini kar yağışı ve fırtınaya bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir yeniden beyaza bürünürken, yer yer sis de etkisini gösteriyor.

Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları