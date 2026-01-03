Hakkâri'de Mahsur Kalan 8 Maden İşçisi 3 Günde Kurtarıldı

Kavaklı'daki zorlu kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı

Hakkâri-Çukurca karayolu üzerindeki Kavaklı (Marunis) köyünde faaliyet gösteren bir maden firmasında çalışan 8 işçi, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı.

Mahsur kalan işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine ekipler, yüksek çığ riski bulunmasına rağmen kurtarma çalışması başlattı.

Kurtarma çalışmalarına Karayolları ekipleri öncülük ederken, jandarma ve sağlık ekipleri de operasyona destek verdi. Zorlu arazi ve ağır kış şartları altında yürütülen çalışmalarda ekipler, işçilere ulaşmak için Karayolları'na ait iş makinesini kullandı.

Yaklaşık 3 gün süren koordineli çalışmanın ardından işçiler, bulundukları noktadan alınarak ana yola çıkarıldı ve sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve Şine Dağı bölgesindeki jandarma noktasında misafir edildiler.

Mahsur kalan işçiler, kendilerini kurtaran tüm ekipleri teşekkürle karşıladı.

HAKKARİ’DE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE FIRTINA NEDENİYLE MAHSUR KALAN MADEN İŞÇİLERİ, EKİPLERİN 3 GÜN SÜREN ZORLU ÇALIŞMASI SONUCU SAĞ OLARAK KURTARILDI.