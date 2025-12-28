DOLAR
Hakkari'de Merga Bütan Kayak Merkezi'nde Mahsur Kalan Personel Kurtarıldı

Hakkari’de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan personel, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:55
İl Özel İdaresi ekipleri müdahalesiyle kurtarma

Hakkari’de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan personel, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan Merga Bütan Kayak Merkezi’ne giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile Gençlik Kampı ekibi, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Durumun İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu yol kısa sürede ulaşıma açılırken, mahsur kalan personel güvenli şekilde kurtarılarak görev yerlerine ulaştırıldı.

Yetkililer, fırtına nedeniyle kayak merkezi yolunun yer yer tekrar kapanabildiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

