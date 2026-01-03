Hakkari'de Tonlarca Kar Şehir Dışına Taşınıyor — 29 Araç, 60 Personelle Mücadele

Hakkari'de Tonlarca Kar Şehir Dışına Taşınıyor

Belediye ve kurum ekipleri aralıksız çalışıyor

Hakkari'de yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle birçok cadde ve sokak kullanılamaz hale gelirken, ekipler ulaşımı yeniden sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

Hakkari Belediyesi, 29 araç ve 60 personelle geceli gündüzlü karla mücadele çalışması yürütüyor. Tonlarca kar yığını, iş makineleri yardımıyla toplanarak şehir dışına taşınıyor.

Kaldırım ve sokaklardaki biriken karlar, güvenlik korucuları ile belediye ekiplerinin ortak çalışmasıyla temizleniyor. Belediyenin yanı sıra bazı kamu kurumlarına ait iş makineleri de destek veriyor.

Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 2,5 metreye, kent merkezinde ise yaklaşık 1 metreye ulaştı. Bu durum nedeniyle araçlar adeta kara gömüldü; belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma yürütürken, bina sahiplerine çatı temizleme konusunda da yardımcı oluyor.

Çarşı merkezinde başlatılan kar temizleme çalışmaları üçüncü gününe girerken, henüz ulaşıma açılamayan birçok cadde ve sokakta çalışmalar sürüyor. Mahalle aralarına giren iş makineleri, kar atılacak alan bulunmaması nedeniyle çoğunlukla yalnızca geçiş sağlayabiliyor.

Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve vatandaşların güvenliği için çalışmalara öncelik verildiğini bildiriyor.

