DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.853.057,38 0,08%

Hakkari'de Tonlarca Kar Şehir Dışına Taşınıyor — 29 Araç, 60 Personelle Mücadele

Hakkari'de yoğun kar nedeniyle yüzlerce sokak kapanırken, 29 araç ve 60 personelle tonlarca kar iş makineleriyle şehir dışına taşınıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:31
Hakkari'de Tonlarca Kar Şehir Dışına Taşınıyor — 29 Araç, 60 Personelle Mücadele

Hakkari'de Tonlarca Kar Şehir Dışına Taşınıyor

Belediye ve kurum ekipleri aralıksız çalışıyor

Hakkari'de yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle birçok cadde ve sokak kullanılamaz hale gelirken, ekipler ulaşımı yeniden sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

Hakkari Belediyesi, 29 araç ve 60 personelle geceli gündüzlü karla mücadele çalışması yürütüyor. Tonlarca kar yığını, iş makineleri yardımıyla toplanarak şehir dışına taşınıyor.

Kaldırım ve sokaklardaki biriken karlar, güvenlik korucuları ile belediye ekiplerinin ortak çalışmasıyla temizleniyor. Belediyenin yanı sıra bazı kamu kurumlarına ait iş makineleri de destek veriyor.

Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 2,5 metreye, kent merkezinde ise yaklaşık 1 metreye ulaştı. Bu durum nedeniyle araçlar adeta kara gömüldü; belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma yürütürken, bina sahiplerine çatı temizleme konusunda da yardımcı oluyor.

Çarşı merkezinde başlatılan kar temizleme çalışmaları üçüncü gününe girerken, henüz ulaşıma açılamayan birçok cadde ve sokakta çalışmalar sürüyor. Mahalle aralarına giren iş makineleri, kar atılacak alan bulunmaması nedeniyle çoğunlukla yalnızca geçiş sağlayabiliyor.

Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve vatandaşların güvenliği için çalışmalara öncelik verildiğini bildiriyor.

HAKKARİ’DE YAKLAŞIK BİR HAFTADIR ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, KENT MERKEZİNDE HAYATI...

HAKKARİ’DE YAKLAŞIK BİR HAFTADIR ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, KENT MERKEZİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BİRÇOK CADDE VE SOKAK KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, BELEDİYE EKİPLERİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

HAKKARİ’DE YAKLAŞIK BİR HAFTADIR ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, KENT MERKEZİNDE HAYATI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Hatice Gençay Yeni Yılı Didim'de Saha İncelemeleriyle Karşıladı
2
Adana'da Zirai Don Nöbeti: Kozan'da Sazlı Sözlü Mücadele
3
Gaziantep'te 12 tarihi eser restorasyonu tamamlandı — ibadete ve ziyarete açıldı
4
Bayburt’ta Dondurucu Soğuk: Termometreler -27°C'yi Gösterdi
5
Tokat'ta 'Ölümüne' Kar Eğlencesi, Başçiftlik'te 5 Metrelik Buz Sarkıtları
6
Diyarbakır’da Sokak Hayvanlarının Sessiz Kahramanı
7
Tokat'ta Kar Coşkusu: Dik Yokuşlarda Kayak Keyfi ve Başçiftlik'te 5 Metrelik Buz Sarkıtları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları