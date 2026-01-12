Hakkari'de Yunus Bal'dan 3 Metrelik İglo: Kar Eğlenceye Döndü

HAKKARİ (İHA)

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı kentte zorlu anların yanı sıra renkli görüntülere de sahne oldu. Kent merkezinde kar kalınlığının yer yer 2 metre'yi bulduğu sırada Bal ailesi, biriken karı eğlenceye çevirdi.

Gazi Mahallesi'nde yaşayan Bal ailesinin fertlerinden Yunus Bal, evinin önünde biriken karları çocukları için değerlendirerek uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 1,5 metre uzunluğunda bir iglo inşa etti.

Yunus Bal, çocuklarıyla birlikte igloda oturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kar zorluklarıyla birlikte mutluluğu da getiriyor. Çocuklarımız sevinsin istedik" dedi.

HAKKARİLİ BAL AİLESİ, KARI EĞLENCEYE ÇEVİREREK YAPTIKLARI İGLODA ZAMAN GEÇİRMESİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.