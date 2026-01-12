Hakkari'de Yunus Bal'dan 3 Metrelik İglo: Kar Eğlenceye Döndü

Hakkari'de Bal ailesi, Gazi Mahallesi'nde evlerinin önündeki kardan yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 1,5 metre uzunluğunda iglo yaparak karı eğlenceye çevirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:02
HAKKARİ (İHA)

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı kentte zorlu anların yanı sıra renkli görüntülere de sahne oldu. Kent merkezinde kar kalınlığının yer yer 2 metre'yi bulduğu sırada Bal ailesi, biriken karı eğlenceye çevirdi.

Gazi Mahallesi'nde yaşayan Bal ailesinin fertlerinden Yunus Bal, evinin önünde biriken karları çocukları için değerlendirerek uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 1,5 metre uzunluğunda bir iglo inşa etti.

Yunus Bal, çocuklarıyla birlikte igloda oturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kar zorluklarıyla birlikte mutluluğu da getiriyor. Çocuklarımız sevinsin istedik" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

