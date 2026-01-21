Hakkari kar yağışı: 51 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de yoğun kar nedeniyle 13 köy ve 38 mezranın yolu kapandı. Toplam 51 yerleşim yerinde ulaşım kesildi; karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 köy ve 38 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve soğuk hava, bölgede hayatı olumsuz yönde etkiledi. Olumsuz hava koşulları sonucu il genelinde toplam 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için çalışma başlattı. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen ekipler, yolları en kısa sürede trafiğe açmak için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Çığ uyarısı ve vatandaşlara çağrı

Yetkililer, aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde ve dik yamaçlarda çığ riski uyarısında bulundu. Vatandaşların ve sürücülerin buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

