Hakkari-Şırnak Karayolu, 9 Noktadaki Çığların Ardından Yeniden Ulaşıma Açıldı

Karayolları ekipleri 3 gün süren çalışmayla yolu temizledi

Hakkari-Şırnak karayoluna 3 gün önce çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmalar sonucu yeniden açıldı.

Yolda 9 ayrı noktasında meydana gelen çığlar nedeniyle ulaşım durdu. Zorlu hava koşullarına rağmen Karayolları ekipleri aralıksız çalışarak güzergahı temizledi.

Çalışmaların ardından yol tamamen temizlenerek güvenli hale getirildi ve ulaşım normale döndü. Ekiplerin özverili müdahalesi sayesinde bölgedeki ulaşım tekrar sağlanmaya başlandı.

Yetkililer, bölgede hava şartlarının seyrine göre sürücülerin dikkatli olmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri gerektiğini bildirdi.

