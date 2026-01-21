Hakkari-Şırnak Karayolu, 9 Noktadaki Çığların Ardından Yeniden Ulaşıma Açıldı

3 gün önceki çığların kapattığı Hakkari-Şırnak karayolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla tamamen temizlenip yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 20:38
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 20:38
Karayolları ekipleri 3 gün süren çalışmayla yolu temizledi

Hakkari-Şırnak karayoluna 3 gün önce çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmalar sonucu yeniden açıldı.

Yolda 9 ayrı noktasında meydana gelen çığlar nedeniyle ulaşım durdu. Zorlu hava koşullarına rağmen Karayolları ekipleri aralıksız çalışarak güzergahı temizledi.

Çalışmaların ardından yol tamamen temizlenerek güvenli hale getirildi ve ulaşım normale döndü. Ekiplerin özverili müdahalesi sayesinde bölgedeki ulaşım tekrar sağlanmaya başlandı.

Yetkililer, bölgede hava şartlarının seyrine göre sürücülerin dikkatli olmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri gerektiğini bildirdi.

HAKKARİ-ŞIRNAK KARAYOLU, YOĞUN KAR YAĞIŞI VE ÇIĞ DÜŞMELERİ NEDENİYLE KAPANMASININ ARDINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

