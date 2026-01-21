Gümüşhane'de Kar Seferberliği: İl Özel İdaresi 33 Köy Yolunu Açıyor

Gümüşhane İl Özel İdaresi, yoğun kar nedeniyle kapanan yolları 25 ekip ve 55 personelle 2 bin 500 km'lik ağda karda yol açma çalışmalarıyla ulaşıma açıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 20:07
Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşımın aksamaması için başlattığı karda yol açma seferberliği aralıksız devam ediyor.

Yürütülen karla mücadele çalışmalarında, iş makineleriyle kar duvarlarını aşarak kapalı yollar birer birer ulaşıma açılıyor. Ekiplerin çalışmaları kameralara yansıdı; yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı gözlendi.

Kentin en yüksek rakımdaki köyü olan 2 bin 170 metredeki Demirören köyünde, yoğun yağış ve tipi nedeniyle kapanan yol, greyder ve lastik tekerlekli yükleyiciyle gece geç saatlere kadar sürdürülen çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Çetin kış şartlarında diyaliz hastaları, hamileler ve acil durum vakaları için 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, şehrin coğrafi yapısının ulaşımı zorlaştırdığı noktalarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm imkanları seferber etti.

İl Özel İdaresi, kent genelinde 25 ekip ve 55 personel ile yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzunluğundaki yol ağında çalışmalarını sürdürüyor. Bugün itibarıyla kapalı olan 33 köy yolundaki açma çalışmaları devam ediyor.

