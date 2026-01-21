Rektör Sözbir’den 2025 İç Değerlendirme Ekiplerine Teşekkür Belgesi

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, 2025 Akademik Birim İç Değerlendirme Süreci'ne katkı sağlayan ekip üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 20:42
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 20:42
Program ve katılımcılar

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 2025 Yılı Akademik Birim İç Değerlendirme Süreci’ne katkı sağlayan üniversite mensuplarıyla bir araya gelerek teşekkür belgesi takdim etti.

Programa; Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Emrah Evren Kara, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, Genel Sekreter Yardımcısı ve İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert ile iç değerlendirme ekip üyeleri katıldı.

Süreç, ziyaretler ve bulgular

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü koordinesinde yürütülen süreçte; Kalite Komisyon üyeleri, Akademik Birim Kalite Komisyon üyeleri, idari yöneticiler ve öğrencilerin katılımıyla 08-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Akademik Birim İç Değerlendirme Süreci başarıyla gerçekleştirildi.

Süreçte; kurumsal kalite güvencesi yaklaşımının güçlendirilmesi ve sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenerek Düzce Üniversitesi’nin kalite yönetim uygulamaları, işleyiş mekanizmaları ve süreç yönetimi bütüncül bir bakış açısıyla ele alındı.

İç değerlendirme kapsamında toplam 26 akademik birim ziyaret edilerek birimlerin kalite yönetim sistemlerinin işleyişi yerinde incelendi. Güçlü yönler ile gelişmeye açık alanlar değerlendirildi ve süreçlerin etkinliğini artırmaya yönelik istişareler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde, sürecin verimli ve etki odaklı yürütülmesi için Birim Yöneticileri ile Kalite Komisyonu üyelerinin katılımının önemi vurgulandı. Değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler online ortamda sistematik şekilde toplanarak analiz sürecine dahil edildi.

Tebrik ve belge takdimi

Prof. Dr. Nedim Sözbir, 2025 Yılı İç Değerlendirme Süreci kapsamında kalite güvencesi kültürünün geliştirilmesi, sürekli iyileştirme anlayışının güçlendirilmesi ve kurumsal hedeflere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara sağlanan özverili katkılar nedeniyle iç değerlendirme ekip üyelerini tebrik etti ve teşekkür belgelerini takdim etti.

