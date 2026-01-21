Vali Makas'tan Sındırgı depremi için geçmiş olsun mesajı

4,5 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerden de hissedildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Deprem, 18.11'de kaydedildi ve 4,5 büyüklüğündeydi; çevre illerden de hissedildi.

Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz".

Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

