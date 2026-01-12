Hamur'da Kış Bayramı Projesi: 300 Çocuğa Kış Yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı Gölbaşı Şubesi'nin Kış Bayramı Projesi kapsamında Ağrı'nın Hamur ilçesi Yukarı Gözlüce Köyü'nde 300 çocuğa bot, mont, atkı-bere ve kırtasiye dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:08
Hamur'da Kış Bayramı Projesi: 300 Çocuğa Kış Yardımı

Hamur'da Kış Bayramı Projesi 300 Çocuğun Yüzünü Güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfı Gölbaşı Şubesi ve hayırseverlerden anlamlı destek

Türkiye Diyanet Vakfı Gölbaşı Şubesi tarafından hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen Kış Bayramı Projesi çerçevesinde Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Yukarı Gözlüce Köyünde yardım organizasyonu gerçekleştirildi.

Projede, köydeki 300 çocuğa bot, mont, atkı-bere ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Yapılan dağıtım, soğuk kış günlerinde çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya ve yüzlerini güldürmeye yönelik önemli bir adım oldu.

Hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen çalışma, bölgedeki çocukların hem kış şartlarına hazırlanmalarına hem de eğitim hayatlarına destek sağlamasına katkı sundu.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI GÖLBAŞI ŞUBESİ TARAFINDAN HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE AĞRI’NIN HAMUR İLÇESİNE...

TÜRKİYE DİYANET VAKFI GÖLBAŞI ŞUBESİ TARAFINDAN HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE AĞRI’NIN HAMUR İLÇESİNE BAĞLI YUKARI GÖZLÜCE KÖYÜ’NDE "KIŞ BAYRAMI PROJESİ" KAPSAMINDA 300 ÇOCUĞA BOT, MONT, ATKI-BERE VE KIRTASİYE YARDIMI ULAŞTIRILDI.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI GÖLBAŞI ŞUBESİ TARAFINDAN HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE AĞRI’NIN HAMUR İLÇESİNE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli Demirköy'te Kar Etkili: Yol Açma ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor
2
İzmir Göbekotu keşfi: Umbilicus choripetalus Ödemiş'te bulundu
3
Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Suyu Daha İdareli Kullanmayı Öğrenmemiz Lazım
4
Hikmet Karaca güven tazeledi — Erzurum Esnaf Odası’nda yeniden başkan
5
Nazilli'de Arslanlı 3242 Sokak'ta Yol Çalışması Başladı
6
Çamlıca Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Topu Coşkusu
7
Bilecik'te Yozgatlılar 'Arabaşı Gecesi'nde Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları