Hamur'da Kış Bayramı Projesi: 300 Çocuğa Kış Yardımı

Hamur'da Kış Bayramı Projesi 300 Çocuğun Yüzünü Güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfı Gölbaşı Şubesi ve hayırseverlerden anlamlı destek

Türkiye Diyanet Vakfı Gölbaşı Şubesi tarafından hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen Kış Bayramı Projesi çerçevesinde Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Yukarı Gözlüce Köyünde yardım organizasyonu gerçekleştirildi.

Projede, köydeki 300 çocuğa bot, mont, atkı-bere ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Yapılan dağıtım, soğuk kış günlerinde çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya ve yüzlerini güldürmeye yönelik önemli bir adım oldu.

Hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen çalışma, bölgedeki çocukların hem kış şartlarına hazırlanmalarına hem de eğitim hayatlarına destek sağlamasına katkı sundu.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI GÖLBAŞI ŞUBESİ TARAFINDAN HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE AĞRI’NIN HAMUR İLÇESİNE BAĞLI YUKARI GÖZLÜCE KÖYÜ’NDE "KIŞ BAYRAMI PROJESİ" KAPSAMINDA 300 ÇOCUĞA BOT, MONT, ATKI-BERE VE KIRTASİYE YARDIMI ULAŞTIRILDI.