Hamzalı'nın 31. Yılı: PKK Saldırısında 23 Şehit Dualarla Anıldı

Diyarbakır Kulp Hamzalı Mahallesi'nde PKK saldırılarında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın toplam 23 kişi törenle ve dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:17
Anma Töreni Kulp İlçesi Hamzalı Mahallesi'nde Gerçekleşti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal Hamzalı Mahallesi'nde, terör örgütü PKK saldırılarında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın toplam 23 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende duygulu anlar yaşandı.

Programda konuşan şehit yakını Muhsin Çiçek, Hamzalı'da yaşananların milletin hafızasında derin yaralar açtığını belirterek, 1 Ocak 1995'te biri köy koruyucusu olmak üzere 20 vatandaşın şehit edildiğini, aynı yılın Mart ve Haziran aylarında ise üç vatandaşın daha şehit edilmesiyle Hamzalı'nın toplam 23 evladını toprağa verdiğini hatırlattı.

Çiçek, silahsız ve savunmasız insanların, kundaktaki masum bebeklerin dahi hedef alındığını vurgulayarak, bu vahşeti gerçekleştirenleri ve teröre destek verenleri nefretle lanetledi. Aziz milletin Çanakkale'den Dumlupınar'a uzanan ortak mücadele ruhuna dikkat çeken Çiçek, vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik hiçbir kirli planın başarıya ulaşamayacağını ifade etti.

Kulp İlçe Kaymakamı Burak Akeller ise Hamzalı'daki katliamın yalnızca bir köyün değil, tüm Türkiye'nin yüreğinde derin bir yara açtığını belirtti. Akeller, o gün masum insanların hunharca katledildiğini söyleyerek, terörün kirli yüzünün tarihe kazındığını ifade etti.

Akeller konuşmasında, şehitliğin inançta en yüce mertebelerden biri olduğunu vurguladı ve şehit ailelerinin devlet için ne kadar kıymetli olduğunu bildirerek, devletin kapısının ve gönlünün her zaman şehit yakınlarına açık olduğunu dile getirdi.

Anma programına Kulp İlçe Kaymakamı Burak Akeller, askeri erkân, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Mesut Tekin'in yaptığı duanın ardından program, Hamzalı köylülerince şehitlerin aziz hatırasına ithafen düzenlenen öğle yemeği ile sona erdi.

