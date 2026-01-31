Hasankeyf'te 5 Gündür Mahsur Kalan Keçi AFAD Kurtardı

Yaka Köyü'nde 5 gündür sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi, Batman AFAD ekiplerinin operasyonuyla sağ salim kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:02
Yaka Köyü'nde profesyonel kurtarma operasyonu

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Yaka Köyü kırsalında sarp kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan keçi, Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Beş gün boyunca sarp kayalık alandan inemeyen hayvanın sahibi ve köylülerin çabaları yetersiz kalınca durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen profesyonel bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Kayalık bölgeye halatlarla iniş yapan ekipler, keçiyi güvenli bir şekilde bağlayarak aşağı indirmeyi başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen keçi, sahibine teslim edildi.

Yaka Köyü Muhtarı Halil Gök, "Hayvanımız beş gündür sarp kayalıklarda aç ve susuz mahsur kalmıştı. Kendi imkanlarımızla ulaşamadık. AFAD ekipleri çağrımıza anında yanıt vererek buraya geldi ve keçiyi sağ salim kurtardı. Köy halkı adına tüm AFAD yetkililerine ve personeline teşekkür ederim" dedi.

