Hasankeyf'te kartpostallık kar manzaraları

Binlerce yıllık tarihi beyaz örtüyle buluştu

Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesi, uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışı ile adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlerin izini taşıyan Hasankeyf, beyaz örtü altında ziyaretçilere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sundu. İmam Abdullah Türbesi ve Zeynel Bey Türbesi, karın huzur veren tonlarıyla bütünleşerek bölgenin tarihi ve maneviyatını aynı karede buluşturdu.

Hasankeyf İskelesi ve Hasankeyf Kalesi de kar yağışından nasibini aldı; Dicle Nehri kıyısında oluşan kış manzaraları özellikle kalenin yüksek noktalarından izlenince masalsı bir görünüm kazandı.

Yeni Hasankeyf bölgesi, karla birlikte farklı bir kimliğe bürünürken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük açık ve kapalı müzesi olma özelliğini taşıyan Hasankeyf Müzesi de ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Uzun yıllar sonra yağan kar hem ilçe sakinlerini hem de ziyaretçileri sevindirirken, gece ve gündüz ortaya çıkan görüntüler dron ile kaydedildi ve izleyenlere zamanda yolculuk hissi verdi.

BATMAN'IN TARİHİ HASANKEYF İLÇESİ, YAKLAŞIK 10 YIL ARADAN SONRA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE EŞSİZ MANZARALARA SAHNE OLDU. GECE VE GÜNDÜZ EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURAN TARİHİ İLÇEDEKİ KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER DRONE İLE KAYDEDİLDİ.