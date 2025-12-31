DOLAR
Hasankeyf'te Kartpostallık Kar Manzaraları

Batman'ın tarihi Hasankeyf'i, uzun yıllar sonra yağan karla kartpostallık görüntüler sundu; türbeler, kale, müze ve Dicle kıyısı beyaz örtüyle eşsiz bir atmosfere kavuştu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:42
Hasankeyf'te Kartpostallık Kar Manzaraları

Hasankeyf'te kartpostallık kar manzaraları

Binlerce yıllık tarihi beyaz örtüyle buluştu

Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesi, uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışı ile adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlerin izini taşıyan Hasankeyf, beyaz örtü altında ziyaretçilere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sundu. İmam Abdullah Türbesi ve Zeynel Bey Türbesi, karın huzur veren tonlarıyla bütünleşerek bölgenin tarihi ve maneviyatını aynı karede buluşturdu.

Hasankeyf İskelesi ve Hasankeyf Kalesi de kar yağışından nasibini aldı; Dicle Nehri kıyısında oluşan kış manzaraları özellikle kalenin yüksek noktalarından izlenince masalsı bir görünüm kazandı.

Yeni Hasankeyf bölgesi, karla birlikte farklı bir kimliğe bürünürken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük açık ve kapalı müzesi olma özelliğini taşıyan Hasankeyf Müzesi de ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Uzun yıllar sonra yağan kar hem ilçe sakinlerini hem de ziyaretçileri sevindirirken, gece ve gündüz ortaya çıkan görüntüler dron ile kaydedildi ve izleyenlere zamanda yolculuk hissi verdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

