Kastamonu İhsangazi'de Çocuklar Poşetlerle Kar Keyfi

Kastamonu'nun yüksek rakımlı İhsangazi ilçesinde devam eden kar yağışını fırsat bilen çocuklar, poşetlerle kayarak eğlendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:33
Yüksek rakımlı bölgelerde kar sürüyor, çalışmalar devam ediyor

Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ara ara etkisini göstermeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan yağış, bölgedeki güzellikleri beyaza bürürken yerel halk da kış şartlarına hazırlıklı olmaya çalışıyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeler tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ekipler, yolların güvenliğini sağlamak için yoğun çaba harcıyor.

Yağışın etkili olduğu İhsangazi ilçesinde ise çocuklar karı fırsata çevirdi. Karın tadını çıkaran çocuklar, ellerindeki poşetleri kızak yerine kullanarak eğlenceli kayışlar yaptı.

Kar yağışına aldırış etmeyen çocuklar, kayarak büyük keyif aldıklarını belirtti.

