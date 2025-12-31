DOLAR
Erzurum kara teslim: Ulaşım felç, Palandöken kayakçılara sürpriz

Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felce uğrattı; ulaşımda kesintiler yaşanırken Palandöken tatilcilere sevinç getirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:36
Erzurum kara teslim oldu

Kent genelinde ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi

Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı adeta felce uğrattı. Kar, hem araç hem de yaya trafiğini olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar nedeniyle Erzurum’un çevre illerle olan ulaşım ağında zaman zaman sorunlar yaşanıyor; sürücüler ve yolcular zor anlar yaşıyor.

Karla Mücadele ekipleri kent merkezinde ve çevre yollarda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, kapanan yolları açmak ve ulaşımı sağlıklı kılmak için yoğun çaba harcıyor.

Yılın son günü yaşanan yoğun kar yağışı, yetkililer tarafından yeni yıl sürprizi olarak değerlendirildi ve vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Öte yandan Palandöken Kayak Merkezi’nde yılbaşı tatili geçiren kayak severler için kar, beklentileri karşılayarak tatili daha keyifli hale getirdi.

(ERZ-AT)

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

