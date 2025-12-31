Palandöken’de kar 2 metreyi aştı: Türkiye'de kar kalınlıkları

Palandöken’de kar 2 metreyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel kar kalınlıklarını paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki güncel kar kalınlıkları verilerini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre, özellikle Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde kar yağışı daha yoğun ve tipi şeklinde etkisini gösteriyor.

Ölçümlere göre, Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı 205 cm olarak belirlendi. Diğer ölçümler ise şu şekilde kaydedildi:

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi: 204 cm

Karabük Keltepe Kayak Merkezi: 200 cm

Güneysu Handüzü Yaylası: 111 cm

Bartın Hasankadı Köyü: 109 cm

Kars Sarıkamış Kayak Merkezi: 107 cm

Bozkurt Mamatlar Köyü: 106 cm

Hakkari Kayak Merkezi: 101 cm

Bu veriler, yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlıklarının metreleri aşmaya başladığını ve kış koşullarının birçok noktada etkili olduğunu gösteriyor.

