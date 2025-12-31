Palandöken’de kar 2 metreyi aştı: Türkiye'de kar kalınlıkları

Palandöken’de kar 2 metreyi aştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel kar kalınlıklarını paylaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki güncel kar kalınlıkları verilerini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre, özellikle Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde kar yağışı daha yoğun ve tipi şeklinde etkisini gösteriyor.
Ölçümlere göre, Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı 205 cm olarak belirlendi. Diğer ölçümler ise şu şekilde kaydedildi:
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi: 204 cm
Karabük Keltepe Kayak Merkezi: 200 cm
Güneysu Handüzü Yaylası: 111 cm
Bartın Hasankadı Köyü: 109 cm
Kars Sarıkamış Kayak Merkezi: 107 cm
Bozkurt Mamatlar Köyü: 106 cm
Hakkari Kayak Merkezi: 101 cm
Bu veriler, yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlıklarının metreleri aşmaya başladığını ve kış koşullarının birçok noktada etkili olduğunu gösteriyor.
