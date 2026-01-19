Hasankeyf'te Uzundere köy yolu kar sonrası yeniden ulaşıma açıldı

Yoğun kar nedeniyle kapanan Hasankeyf’e bağlı Uzundere köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı; ekipler 7 gün 24 saat görevde.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:54
Karla mücadele ekipleri gece gündüz görevde

BATMAN (İHA) – Yoğun kar yağışının ardından kapanan Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Uzundere köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kırsal bölgelerde hayatın aksamaması için görev yapan ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan yol açma ve kar temizleme faaliyetleriyle birlikte sürüş güvenliğini artırmaya yönelik önlemler titizlikle uygulanıyor.

Zorlu hava koşullarına rağmen sahada özveriyle çalışan İl Özel İdare ekipleri, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gece gündüz görev yapmaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

