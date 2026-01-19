Hasankeyf'te Uzundere köy yolu kar sonrası yeniden ulaşıma açıldı

Hasankeyf'te Uzundere köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Karla mücadele ekipleri gece gündüz görevde

BATMAN (İHA) – Yoğun kar yağışının ardından kapanan Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Uzundere köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kırsal bölgelerde hayatın aksamaması için görev yapan ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan yol açma ve kar temizleme faaliyetleriyle birlikte sürüş güvenliğini artırmaya yönelik önlemler titizlikle uygulanıyor.

Zorlu hava koşullarına rağmen sahada özveriyle çalışan İl Özel İdare ekipleri, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gece gündüz görev yapmaya devam ediyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KAPANAN BATMAN’IN HASANKEYF İLÇESİNE BAĞLI UZUNDERE KÖY YOLU, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.