Hasköy'de Araçlar Kar Altında Kaldı — Kar Kalınlığı 1–2 Metreye Ulaştı

Muş'un Hasköy ilçesinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi; ilçe merkezinde kar yaklaşık 1 metreye, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:24
Hasköy'de Araçlar Kar Altında Kaldı — Kar Kalınlığı 1–2 Metreye Ulaştı

Hasköy'de araçlar kar altında kaldı

Muş’un Hasköy ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı.

Park halindeki araçlar ve vatandaşların mücadelesi

Kar yağışının ardından ilçe genelinde park halindeki çok sayıda araç tamamen karla kaplandı ve adeta kayboldu. Sabah saatlerinde araçlarını bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, küreklerle uzun süre kar temizleme çalışması yaptı.

