Hasköy'de Araçlar Kar Altında Kaldı — Kar Kalınlığı 1–2 Metreye Ulaştı

Hasköy'de araçlar kar altında kaldı

Muş’un Hasköy ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı.

Park halindeki araçlar ve vatandaşların mücadelesi

Kar yağışının ardından ilçe genelinde park halindeki çok sayıda araç tamamen karla kaplandı ve adeta kayboldu. Sabah saatlerinde araçlarını bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, küreklerle uzun süre kar temizleme çalışması yaptı.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR. İLÇEDE ARTAN KAR KALINLIĞI NEDENİYLE ÇOK SAYIDA ARAÇ KAR ALTINDA KALARAK ADETA KAYBOLDU.