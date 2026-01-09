Hatay Arsuz'da Akdeniz'de Hortum Cep Telefonuyla Görüntülendi

Doğu Akdeniz'de sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve yağışlar dikkat çekti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Akdeniz üzerinde oluşan hortum kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu kuvvetli yağış ve fırtına, Doğu Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Arsuz sahilinde deniz yüzeyinde bir süre kendini gösteren hortum, kısa süre sonra karaya ulaşmadan gözden kayboldu.

Olay anına ilişkin görüntüler, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. Yetkililer, meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi çağrısını yineliyor.

