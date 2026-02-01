Hatay'da Depremzede Alye'nin 4. Yaş Günü: Babaannesi Gözyaşlarına Boğuldu

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:23
Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden ve enkazdan 9’uncu günde kurtarılan Alye Dağlı, 4’üncü yaş gününü kutladı. Doğum gününde torununa hem anne hem de baba olan babaannesi Aliye Dağlı gözyaşlarına hakim olamadı.

Asrın felaketinde binlerce bina ile birlikte yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetti. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde enkaza yakalanan Aliye Dağlı'nın çocukları; Emel Dinç, Rıfat Dağlı ve Medine Çınar enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Depremde üç evladını kaybeden Dağlı'ya, oğlu Rıfat’tan enkazdan 9’uncu günde kurtulan Alye emanet kaldı.

Depremde annesini, babasını ve iki kardeşini yitiren Alye, felaketten bu yana babaannesi Aliye Dağlı ve dedesiyle birlikte yaşamını sürdürüyor. O gün henüz 1 yaşında olan Alye, 4 yaşını hayırsever Çilem Artan ve babaannesinin şefkatiyle kutladı. Artan’ın hediyeleriyle mutlu olan Alye’nin sevinci, babaannenin gözyaşlarıyla gölgelendi.

Babaannenin ve hayırseverin duyguları

Çilem Artan, duygularını şu sözlerle aktardı: "Buruk ve acı dolu duygular içerisindeyiz. Babannemiz bizi çok duygulandırdı, ağlaması içimizi daha da acıttı. Alye’yi gülümsetebilmek mutlu ve umutlu geldik buraya ama 6 Şubat’a sayılı günler kala ister istemez babaannemiz tekrar o acıları yaşadı. Kolay değil, rabbim kimseye yaşatmasın. Biz Alye’yi hiç unutmayacağız ve yanında olacağız inşallah."

Babaanne Aliye Dağlı ise, "Keşke annesi ve babası bugün olsaydı, kardeşleri olsaydı. Sevinçliyim ama yüreğim yaralı, çok zor. Hayırlısıyla büyüsün, bir şey istemiyorum" dedi.

