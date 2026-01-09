Hatay'da Dolu Yağışı Doğayı Beyaza Bürüdü

Hatay'da Dolu Doğayı Beyaza Bürüdü

Meteoroloji uyarısının ardından yağış hayatı etkiledi

Hatay’da etkili olan yağmurlu hava, yüksek kesimlerde doluya dönüşerek çevreyi beyaza bürüdü. Meteoroloji’nin fırtına ve yağışlı hava uyarısının ardından başlayan yağış, gece saatlerinde başladı ve gün boyunca etkisini sürdürdü.

Antakya ilçesinde zaman zaman etkisini hissettiren dolu, kısa sürede eridi ve ulaşımda uzun süreli aksamalara yol açmadı.

Yayladağı ilçesinin Bezge Mahallesinde etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Beyaza bürünen çevre, bölge sakinleri tarafından görüntülendi.

Moto kurye Salih Üstüner, kentte gün boyu yağışlı havanın etkili olduğunu belirterek bu koşullarda zorlandığını dile getirdi.

