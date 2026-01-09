Hatay'da Dolu Yağışı Doğayı Beyaza Bürüdü

Hatay’da yağışlı hava yüksek kesimlerde doluya dönüştü; Yayladağı Bezge Mahallesi beyaza büründü, Antakya'da kısa süreli dolu etkili oldu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 20:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 20:27
Hatay'da Dolu Yağışı Doğayı Beyaza Bürüdü

Hatay'da Dolu Doğayı Beyaza Bürüdü

Meteoroloji uyarısının ardından yağış hayatı etkiledi

Hatay’da etkili olan yağmurlu hava, yüksek kesimlerde doluya dönüşerek çevreyi beyaza bürüdü. Meteoroloji’nin fırtına ve yağışlı hava uyarısının ardından başlayan yağış, gece saatlerinde başladı ve gün boyunca etkisini sürdürdü.

Antakya ilçesinde zaman zaman etkisini hissettiren dolu, kısa sürede eridi ve ulaşımda uzun süreli aksamalara yol açmadı.

Yayladağı ilçesinin Bezge Mahallesinde etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Beyaza bürünen çevre, bölge sakinleri tarafından görüntülendi.

Moto kurye Salih Üstüner, kentte gün boyu yağışlı havanın etkili olduğunu belirterek bu koşullarda zorlandığını dile getirdi.

(CK-VK-)

Hatay’da etkili olan yağmurlu hava yüksek kesimlerde doluya dönüştü ve doğa beyaza büründü(HATAY)...

Hatay’da etkili olan yağmurlu hava yüksek kesimlerde doluya dönüştü ve doğa beyaza büründü(HATAY) Hatay'da dolu yağışı doğayı beyaza bürüdü.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da yaylalarda sahipsiz hayvanlara mama seferberliği
2
Hozat'ta Uzman Çavuş Yunus Can'a Başarı Belgesi
3
Samsun'da 15 Ton Miadı Dolmuş İlaç Elektriğe Dönüştürüldü
4
Hatay'da Dolu Yağışı: Yayladağı Bezge Mahallesi Beyaza Büründü
5
Van-Bitlis Karayolunda Yoğun Kar Trafiği Aksatıyor
6
Yalova'da Fırtına: Feribot İskelesinde Çarpıcı Görüntüler
7
Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları