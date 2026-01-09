Hatay'da Dolu Yağışı: Yayladağı Bezge Mahallesi Beyaza Büründü

Hatay'da gece başlayan yağmur ve bazı bölgelerde etkili dolu, Yayladağı Bezge Mahallesi'ni beyaza bürüdü; Meteoroloji fırtına uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 20:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 21:13
Meteoroloji'nin fırtına ve yağışlı hava uyarısı yaptığı Hatay'da, gece saatlerinde başlayan yağmur gün boyunca etkisini sürdürdü. Bazı bölgelerde yağış, dolu şeklinde kendini gösterdi.

Etkilenen Bölgeler

Antakya ilçesinde zaman zaman dolu etkisini hissettirse de, yağış kısa sürede eridi. Öte yandan Yayladağı ilçesinin Bezge Mahallesi'nde etkili olan dolu, doğayı beyaza bürüdü. Bölgedeki beyaz örtü, çevre sakinleri tarafından görüntülendi.

Yerel Görgü Tanıkları

Motokurye Salih Üstüner, kentte gün boyu yağışlı havanın etkili olduğunu, bu nedenle zorlandığını dile getirdi.

