Hatay'da Dolu Yağışı: Yayladağı Bezge Mahallesi Beyaza Büründü

Meteoroloji'nin fırtına ve yağışlı hava uyarısı yaptığı Hatay'da, gece saatlerinde başlayan yağmur gün boyunca etkisini sürdürdü. Bazı bölgelerde yağış, dolu şeklinde kendini gösterdi.

Etkilenen Bölgeler

Antakya ilçesinde zaman zaman dolu etkisini hissettirse de, yağış kısa sürede eridi. Öte yandan Yayladağı ilçesinin Bezge Mahallesi'nde etkili olan dolu, doğayı beyaza bürüdü. Bölgedeki beyaz örtü, çevre sakinleri tarafından görüntülendi.

Yerel Görgü Tanıkları

Motokurye Salih Üstüner, kentte gün boyu yağışlı havanın etkili olduğunu, bu nedenle zorlandığını dile getirdi.

