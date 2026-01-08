Hatay'da Görme Engelli Yaşlıya Devletten Şefkat: "Elveda Evim"
Yıllardır yalnız yaşayan 67 yaşındaki kadın, devlet desteğiyle bakım merkezine alındı
Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde, 67 yaşındaki tam bağımlı engelli Fatma Yiğit, baba yadigarı evinde komşularının desteğiyle yalnız yaşıyordu. Zorlu yaşam koşulları ve evin rutubeti nedeniyle sağlığı olumsuz etkilenen Yiğit için harekete geçildi.
Durumun fark edilmesi üzerine hayırsever Çilem Artan ve beraberindekiler, yaşlı kadını ikna etmek için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü yetkilileriyle paylaşıldı ve kurumun ekipleri devreye girerek devletin şefkat eli uzattı.
Yapılan girişimler sonucu Fatma Yiğit, bakım merkezinde misafir edilmek üzere evinden alınarak yetkililere teslim edildi. Evinden çıkacağı sırada yıllardır yaşadığı yuvaya gözyaşlarıyla veda eden Yiğit'in "Elveda evim" sözleri çevredeki herkesi duygulandırdı.
Narlıca Mahallesi muhtarı Şakir Konuşkan, gecenin karanlığında yaşlı kadına el uzatan devlet yetkililerine teşekkür ederek şunları söyledi: "Tamamen görme engelli bakıma muhtaç teyzemizi bakımıyla ilgili devlet büyüklerimiz sağ olsunlar gerekeni yaptılar. Devletimizin büyüklüğünü burada görmüş olduk. Rabbim devlet yetkililerimizden razı olsun, devletimize zeval vermesin. Teyzemiz şu anda bakım merkezine sağ salim gidiyor, uğurladık. İnşallah, bundan sonra güzel bir bakıma ve güzel bir hayata kavuşmuş olacak. Teyzemiz görme engelli olduğu için yaşam şartları iyi değildi, devletimiz sağ olsun şu anda güzel bir yaşam ortamına kavuşmuş olacak."
Yetkililerin ve hayırseverlerin çalışmasıyla gerçekleştirilen bu sevk, toplum dayanışmasının ve sosyal hizmetlerin yaşama dokunan örneklerinden biri olarak kayda geçti.
