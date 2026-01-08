Hatay'da Görme Engelli Yaşlıya Devletten Şefkat: "Elveda Evim"

Yıllardır yalnız yaşayan 67 yaşındaki kadın, devlet desteğiyle bakım merkezine alındı

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde, 67 yaşındaki tam bağımlı engelli Fatma Yiğit, baba yadigarı evinde komşularının desteğiyle yalnız yaşıyordu. Zorlu yaşam koşulları ve evin rutubeti nedeniyle sağlığı olumsuz etkilenen Yiğit için harekete geçildi.

Durumun fark edilmesi üzerine hayırsever Çilem Artan ve beraberindekiler, yaşlı kadını ikna etmek için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü yetkilileriyle paylaşıldı ve kurumun ekipleri devreye girerek devletin şefkat eli uzattı.

Yapılan girişimler sonucu Fatma Yiğit, bakım merkezinde misafir edilmek üzere evinden alınarak yetkililere teslim edildi. Evinden çıkacağı sırada yıllardır yaşadığı yuvaya gözyaşlarıyla veda eden Yiğit'in "Elveda evim" sözleri çevredeki herkesi duygulandırdı.