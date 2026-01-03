Hatay'da İtfaiye Donmak Üzere Olan Yavru Köpekleri Kurtardı

Hassa'da karla kaplı kayaların altından kurtarılan yavru köpekler annelerine teslim edildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa beyaza büründü. Yeni Mahalle'de, karla kaplanan kayaların altında mahsur kaldıkları tespit edilen yavru köpekleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye intikal eden ekipler, kısa süren çalışmanın ardından yavru köpekleri kurtardı ve annesinin yanına bıraktı. Kurtarılan köpekler daha sonra kapalı alana yerleştirildi.

Kurtarma sonrası edinilen bilgilere göre, yavru köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HATAY’DA DONDURUCU SOĞUKTA KARLA KAPLI KAYALARIN ALTINDA MAHSUR KALAN YAVRU KÖPEKLER İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.