Hatay'da İtfaiye Donmak Üzere Olan Yavru Köpekleri Kurtardı

Hatay Hassa Yeni Mahalle'de karla kaplı kayaların altında mahsur kalan yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak annelerine teslim edildi; sağlıkları iyi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:28
Hassa'da karla kaplı kayaların altından kurtarılan yavru köpekler annelerine teslim edildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa beyaza büründü. Yeni Mahalle'de, karla kaplanan kayaların altında mahsur kaldıkları tespit edilen yavru köpekleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye intikal eden ekipler, kısa süren çalışmanın ardından yavru köpekleri kurtardı ve annesinin yanına bıraktı. Kurtarılan köpekler daha sonra kapalı alana yerleştirildi.

Kurtarma sonrası edinilen bilgilere göre, yavru köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

