Hatay'da 'Karabaş': Annesi Ölen Kuzuyu Sahiplenen Aile Biberonla Besliyor

Antakya ilçesi Bitiren Mahallesinde yaşayan Hakan Atay ve yeğeni Asu, annesi ölen kuzuyu sahiplenip Karabaş adını verdi. Biberonla besledikleri kuzuyu bir an olsun yanlarından ayırmayan aile, gelen satın alma tekliflerini geri çeviriyor.

Sahiplenen amcanın anlatımı

Ben kaynakçılık ve tesisatçılık yapıyorum. Benim yeğenim bir kuzu istedi. Benim arkadaşa söyledim ve o da bana getirdi. Kuzu da bize alıştı, süt ve her şeyi veriyoruz. Kuzuya çocuğumuz gibi bakıyoruz, beni hiç bırakmaz. Sürekli yeğenim ve benim yanımda durur, nereye gitsem gelir. Annesi ölmüştü ve bizde yanımıza aldık. Genelde süt ve mama veriyoruz, biberonla besliyoruz. Yoldan geçenler kuzuyu gördüklerinde bana satıyor musun diye soruyorlar ama bende satmıyorum diyorum. Küçük kuzumuzun adı ‘Karabaş’. Biz çok seviyoruz. Bizimle aynı ve çocuk gibi bakıyoruz

Yeğen Asu'nun sözleri

Ben 10 yaşındayım. Küçük kuzunun adı Karabaş. Kuzuya süt ve yem veriyoruz. Biberonla süt içiriyorum. Karabaşı seviyorum

