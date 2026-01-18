Hatay'da Kızılgöl Yeniden Suya Kavuştu: Bereket Umudu

Hatay'da Kızılgöl, 2026'nın ilk yağışlarıyla yeniden su tuttu; Yayladağı Kışlak Mahallesi'ndeki göl çevredeki mahallelerin su kaynağı olarak bereket umudu oldu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:39
Hatay'da Kızılgöl Yeniden Suya Kavuştu: Bereket Umudu

Hatay'da Kızılgöl Yeniden Suya Kavuştu

Bereket umutlarını canlandıran yağışlar Yayladağı'nda etkili oldu

Hatay'da yaz aylarında mera, kış aylarında ise su tutan bereketin simgesi Kızılgöl, bu yıl yeniden suyla doldu. Son 65 yılın en yağışsız yılı olan 2025'in ardından gelen yağışlar, bölge halkına umut verdi.

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı eteklerinde yer alan kentte 2026 yılı yağışla başladı. Yılın ilk günlerindeki yağışlarla Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesi'ndeki Kızılgöl kısa sürede su tuttu.

Kızılgöl, yazın mera, kışın su biriktiren bir alan olarak biliniyor. Çevresindeki 13 mahallenin su kaynağı olan gölün önümüzdeki günlerde daha da dolması bekleniyor.

Yusuf Çetin, Kışlak Mahallesi Muhtarı, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle gölün su tutmadığını, 2026'da ise yağışlarla hızla dolduğunu belirtti. Çetin ayrıca deprem nedeniyle kaybolan kaynakların olduğunu ve yağışların artmasıyla Kızılgöl'ün yeniden beslendiğini ifade etti.

Bu Kızılgöl'de su dolmazsa bölgede su olmaz ama Kızılgöl'ün su olması bölgede bereketli geçeceğini gösterir, diyen Çetin, Kızılgöl bölgesinin 17 mahallenin su membalarına ulaşan bir kaynak olduğunu, gölün dolmasının köylerin su ihtiyacı açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Muhtar, inşallah devamı gelir ve yağışlar güzel gider diyerek Kızılgöl'ün dolmasının bu yıl için bereket işareti olduğunu ekledi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

