Otizme Değil Hayallere Odaklandı: 16 Yaşında İtfaiyeci Üniformasıyla Doğum Günü Sürprizi

Saray’da duygusal ve renkli kutlama

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşayan ve küçük yaşta otizm tanısı konulan çocuğun itfaiyeci olma hayali, 16’ncı yaş gününde anlamlı bir sürprizle gerçekleşti.

Egemen Turhan için düzenlenen organizasyonda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri rol aldı. Okulundan itfaiye araçlarıyla alınan Egemen, sirenler eşliğinde istasyona götürülerek unutulmaz bir yolculuk yaşadı.

İstasyonda ekipler tarafından karşılanan Egemen’e itfaiyeci kıyafetleri giydirildi. Ardından itfaiyecilik mesleği hakkında bilgiler verildi, yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı ve itfaiye araçları detaylı şekilde tanıtıldı. Gün boyu heyecan yaşayan Egemen, hayalini kurduğu mesleği birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Program, Egemen için hazırlanan doğum günü pastasının kesilmesiyle son buldu. Duygusal anların yaşandığı sürprizde Egemen ve ailesi mutluluklarını gizleyemedi; aile, bu özel organizasyon için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

