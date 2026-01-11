Hatay'da Yoğun Sis: Yayladağı-Antakya Yolunda Görüş 20 Metreye Düştü
Meteorolojinin yağış uyarısının ardından yüksek kesimlerde sis etkili oldu
Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da yağışlı hava 3 gündür etkisini hissettiriyor.
Kentin yüksek kesimlerinde sis yoğunlaşırken, Antakya - Yayladağı yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Sisli ve yağışlı havanın gün boyu etkisini hissettirmesi bekleniyor.
