Hatay'da Yoğun Sis: Yayladağı-Antakya Yolunda Görüş 20 Metreye Düştü

Hatay'ın yüksek kesimlerinde sis etkili; Antakya - Yayladağı yolunda görüş 20 metreye kadar düştü. Yağışlı hava 3 gündür etkili.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:25
Hatay'da Yoğun Sis: Yayladağı-Antakya Yolunda Görüş 20 Metreye Düştü

Hatay'da Yoğun Sis: Yayladağı-Antakya Yolunda Görüş 20 Metreye Düştü

Meteorolojinin yağış uyarısının ardından yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da yağışlı hava 3 gündür etkisini hissettiriyor.

Kentin yüksek kesimlerinde sis yoğunlaşırken, Antakya - Yayladağı yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sisli ve yağışlı havanın gün boyu etkisini hissettirmesi bekleniyor.

HATAY’DA YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN SİSLE YAYLADAĞI-ANTAKYA YOLUNDA GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE...

HATAY’DA YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN SİSLE YAYLADAĞI-ANTAKYA YOLUNDA GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ

HATAY’DA YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN SİSLE YAYLADAĞI-ANTAKYA YOLUNDA GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Domuz Sürüleri Şehir Merkezini Mesken Tuttu
2
Erzurum'da 71 Öğrencinin Hafızlık Gururu
3
Ölüdeniz’in Rengi Değişti: Sağanak Kahverengi Su Getirdi
4
Osmangazi95: Osmangazi Belediyesi'nden Anne ve Bebeklere Erken Çocukluk Desteği
5
Kırklareli'de Pazar Sabah Namazı Buluşması: Vali Uğur Turan İstasyon Mahallesi Ulu Camii'nde
6
Kulp'ta kış sertleşti: Sis ve kar ulaşımı etkiledi
7
Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Hasan Bayram 26 Yıldır Güven Tazeledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları