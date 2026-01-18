Hayri Kandemir Yeniden Başkan: Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası 33. Olağan Kongresi

Seçim sonuçları

Tek liste olarak mevcut başkan Hayri Kandemir'in yer aldığı seçimli olağan kongrede, sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemlerine Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na kayıtlı olan 2 bin 144 üyeden 827 üye katıldı. Üyelerin oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurulan 4 sandık açıldı ve oylar sayıldı.

Toplamda 827 oyun kullanıldığı seçimde, 823 geçerli ve 4 geçersiz oyla Hayri Kandemir yeniden Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak güven tazeledi.

Başkanın konuşması

Seçimlerin tamamlanmasının hemen ardından konuşan Başkan Hayri Kandemir, "2002 yılında çıkmış olduğum bu yolculukta o günkü heyecanı yeniden yaşıyorum. Bu uzun bir dönemde seçimlere girmek seçimlerde yüksek oyla seçilip zaferle çıkmak kolay bir şey değil. Bugün havanın kötü olmasına rağmen 800 üzerinde katılımcı esnaf ve sanatkarlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Katılan katılmayan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Sabahın saat 08.30'dan bu saate kadar burada görev yapan basından, Ticaret İl Müdürlüğü'nden, Zonguldak Esnaf Odaları Birliği'nden, seçim kurulundan ve ekibimizden son olarak emniyet teşkilatımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu işin tabi ki perde arkasında kahramanlarda var. Yönetimde olan arkadaşlarımızın bize olan güveni 'Başkanım senin attığın her imzanın altına imzamızı koyuyoruz' demek bu bizlere verilen güven duygusu çıtayı her zaman yükseltmiştir. Bu güven duygusunun altında yönetim kurulu arkadaşlarımız ve en üst kademede bulunan arkadaşlarımızda bulunuyor. Bunlar hepsi birden arkamızda kale gibi durdu. Ayrıca benim arkamda duran sevgili eşim Nuray hanıma da teşekkür ediyorum."

Projeler ve teşekkürler

Kandemir, TEDAŞ'tan alınan binanın 5-6 ay içerisinde tamamlanarak Çaycuma esnafına nefes aldıracak şekilde hizmete sokulacağını ve Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ndeki yerin de düzenlenerek 50 yıl hizmet verecek hale getirileceğini söyledi. "Bizler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kredi Kefalet Kooperatifi olarak burada kalmaya devam edeceğiz," dedi.

Ayrıca Kredi Kefalet Kooperatifi'nde görev yapan ve çalışmaları anılan Bünyamin Bostancı ile milletvekili Ahmet Çolakoğlu'na teşekkür eden Kandemir, "Milletvekili olduğu yıldan şu güne kadar açmış olduğu telefonlara da cevap vermiştir. Her dileklerimizi yerine getirmeye çalışmıştır," ifadelerini kullandı. CHP'deki milletvekili arkadaşlarla zaman zaman istişare içinde olduklarını ve 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerin gününü kutladığını da belirtti.

Yeni yönetim ve denetim kurulu

Hayri Kandemir'in yeniden başkan seçilmesinin ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu isimleri de netlik kazandı. Yönetim kurulunda yer alan isimler şunlar:

Arslan Aktaş, Vedat Başoğlu, Barış İdris Yeşil, İsmail Başören, Sezgin Ertuğrul, Cihan Gülşen, Ümit Can Çelik, Özkan Çağlayan, Bahri Malakçı, Fatih Toprak.

Denetim Kurulu ise Aşkın Özdemir, Özgür İncegül, Cem Sait Baruönü olarak belirlendi.

Tören ve kapanış

Seçimlerin tamamlanmasının ardından görev yapanlara Başkan Hayri Kandemir tarafından çiçek takdim edildi ve topluca günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

