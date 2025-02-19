Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Hepsiburada'dan Ramazan Coşkusu: Mutfaklar İndirimle Dolsun

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformlarından Hepsiburada, Ramazan ayının bereketini ve coşkusunu paylaşmak amacıyla özel bir kampanya başlattı. Hepsiburada, mutfakları yenilemekten hediyelik eşyalara kadar pek çok kategoride %50'ye ulaşan indirimler sunacak.

Uygun Fiyatlarla Temel Gıda Ürünleri

Ramazan’ın vazgeçilmezi iftar sofraları için Hepsiburada, temel gıda ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Bakliyat, unlu mamuller, yağ çeşitleri ve atıştırmalıklar, bu kampanya kapsamında çok özel fiyatlarla satılacak. Organik, glutensiz ve diyabetik ürünler de bu indirimlerden faydalanacak. Böylece Hepsiburada, Ramazan ayında müşterilerinin gönlünü fethedecek.

Ramazan’a Özel Tatlılar ve İçecekler

Hepsiburada, geleneksel Ramazan tatlıları olan gullaç, baklava, lokum ve hurma çeşitlerinde de indirimler sunuyor. Çay ve kahve tutkunları için en kaliteli demleme çaylar, aromalı kahve çeşitleri ve özel kahve makineleri de kampanya kapsamında raflarda yerini almış durumda. Özellikle hurma fiyatlarında %50'ye varan indirimler göz dolduruyor.

Mutfak Araç Gereçlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Mutfak ürünleri konusunda da birçok kategoride indirim sunan Hepsiburada, tencere setleri, mutfak robotları ve diğer pişirme gereçlerinde büyük fırsatlar sağlıyor. Airfryer, tost makineleri ve blender setlerinde büyük indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca, sofra ürünlerinde sepet indirimleri %70, tencere ve tavada %30, küçük ev aletlerinde ise %10 avantaj bekliyor.