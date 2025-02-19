Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Hepsiburada, Ramazan için %50'ye varan indirimlerle gıda ve mutfak ürünleri sunuyor. Kampanya başladı ve Ramazan boyunca devam edecek.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 20:44
Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Hepsiburada'dan Ramazan Coşkusu: Mutfaklar İndirimle Dolsun

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformlarından Hepsiburada, Ramazan ayının bereketini ve coşkusunu paylaşmak amacıyla özel bir kampanya başlattı. Hepsiburada, mutfakları yenilemekten hediyelik eşyalara kadar pek çok kategoride %50'ye ulaşan indirimler sunacak.

Uygun Fiyatlarla Temel Gıda Ürünleri

Ramazan’ın vazgeçilmezi iftar sofraları için Hepsiburada, temel gıda ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Bakliyat, unlu mamuller, yağ çeşitleri ve atıştırmalıklar, bu kampanya kapsamında çok özel fiyatlarla satılacak. Organik, glutensiz ve diyabetik ürünler de bu indirimlerden faydalanacak. Böylece Hepsiburada, Ramazan ayında müşterilerinin gönlünü fethedecek.

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Ramazan’a Özel Tatlılar ve İçecekler

Hepsiburada, geleneksel Ramazan tatlıları olan gullaç, baklava, lokum ve hurma çeşitlerinde de indirimler sunuyor. Çay ve kahve tutkunları için en kaliteli demleme çaylar, aromalı kahve çeşitleri ve özel kahve makineleri de kampanya kapsamında raflarda yerini almış durumda. Özellikle hurma fiyatlarında %50'ye varan indirimler göz dolduruyor.

Mutfak Araç Gereçlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Mutfak ürünleri konusunda da birçok kategoride indirim sunan Hepsiburada, tencere setleri, mutfak robotları ve diğer pişirme gereçlerinde büyük fırsatlar sağlıyor. Airfryer, tost makineleri ve blender setlerinde büyük indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca, sofra ürünlerinde sepet indirimleri %70, tencere ve tavada %30, küçük ev aletlerinde ise %10 avantaj bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler
2
İzmir Büyükşehir Belediyesi 154 İtfaiye Personeli Alacak!
3
20 Şubat 2024 Salı günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!
4
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği
5
2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme
6
Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam