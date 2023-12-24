Herkes sırrınızın peşine düşecek! Tel tel pirinç pilavı için bu tüyoyu not edin!

Pirinç pilavı, bulgur, kuskus gibi karbonhidrat açısından zengin yemeklerin lezzeti kadar görünümü de çok fazla önemlidir. Gastronomi uzmanlarına göre hafif ve taneli pirinç hazırlamak için çeyrek çay bardağı kadar limon veya limon suyu eklemek yeterli.

Pirincin yapışmasını önleyin!

Pilavı hazırlamadan önce pirinci temiz suyla yıkayarak içindeki nişastanın bir kısmını uzaklaştırmak önemli. Bu, pişirme sırasında pirincin birbirine yapışma olasılığını azaltacaktır. Daha sonra tencereyi suyla doldurup pirinci ekleyin. Su kaynayınca 1 çay kaşığı limon suyunu tencereye ekleyin ve yavaş yavaş karıştırın. Limon eklemek pirincin yapışmasını önleyecek, pilava tatlı bir narenciye kokusu verecektir.





Fazla nişastayı gidermek için yıkayın!

Pilav, genellikle beyaz pirinçten yapılmaktadır. Nişasta ve fazla amilozun uzaklaştırılması için pirincin iyice yıkanması gerekir. Pirinç taneleri arasındaki küçük parçacıkların ve nişastanın yıkanması ve çıkarılması, pirinci daha yumuşak, daha hafif ve daha taneli hale getirecektir. Ayrıca yıkama işlemi, daha sağlıklı sonuçlar için pirinçteki kalıntıları giderir. Yıkanmamış pirinçten yapılan pilavın kıvamı daha yüksektir ve pişirme sırasında daha fazla yapışkan olur. Pirincin lezzetli olması ve ideal sertliğe sahip olması için önceden iyice yıkanması gerekir.

15-20 dakika dinlendirin!

Pirinç pilavı piştikten sonra en az 10-15 dakika dinlenmeye bırakılmalıdır. Bu dinlenme süresi buharın pirincin içine yayılmasını ve tanecikli olmasını sağlar. Ayrıca bekleterek pirincin yapışkanlığı artar ve lezzeti daha da ortaya çıkar. Pirinci temiz bez veya kağıt havluyla örtmek buharın dağılmasına yardımcı olacaktır. Dinlenmeye bırakılan pirinç pilavını yediğinizde dokusu güzelleşir ve daha da lezzetli olur.





Haşlanmış pirinç bir enerji kaynağıdır!

Pirinç, yüksek lifli yapısı, kabızlık gibi sindirim sorunlarını iyileştiriyor ve karbonhidrat açısından zengin bir besin olduğundan vücuda enerji sağlıyor.

Orta ateşte pişirilmesi tavsiye edilir!

Pirincin yapışmasını önlemek için lütfen uygun miktarda su kullanın ve fazla nişastayı gidermek için pirinci önceden yıkayın. Pirinç çok yüksek değil de orta ateşte pişirilmelidir. Tencere kapağını sık sık açmayın. Aksi halde buhar kaybı yaşanabilir ve pirincin pişmesi kesintiye uğrayabilir. Pirinç tabanı piştikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve pirinci ıslatın. Bu süreçte pirincin kendisinden çıkan buhar onu yumuşatır ve yapışkan hale gelmesini önler. Ayrıca pişirme süresi pirincin türüne göre değişiklik gösterdiğinden lütfen tarifi takip edin.