Hisarcık’ta Sabah Namazı Buluşması Merkez Çarşı Camii’nde

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması, Merkez Çarşı Camii'nde gerçekleştirildi.

Programda din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, tesbihat icra edildi ve cemaate yönelik sohbetler gerçekleştirildi.

Etkinlik, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci’nin yaptığı dua ile devam etti. Müftü Demirci’nin kıldırdığı sabah namazının ardından cemaate çorba ikramı yapıldı.

