Hisarcık’ta Sabah Namazı Buluşması Merkez Çarşı Camii’nde

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği sabah namazı buluşmasında tilavet, tesbihat, dua ve çorba ikramı yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:10
İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması, Merkez Çarşı Camii'nde gerçekleştirildi.

Programda din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, tesbihat icra edildi ve cemaate yönelik sohbetler gerçekleştirildi.

Etkinlik, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci’nin yaptığı dua ile devam etti. Müftü Demirci’nin kıldırdığı sabah namazının ardından cemaate çorba ikramı yapıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

