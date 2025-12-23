HKÜ Akademik Ödül Töreni: 185 Ödülle Başarılar Taçlandı

Törene Katılım ve Açılış

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) 2024-2025 eğitim yılında akademik performansa en çok katkı veren öğretim elemanları ve öğrenciler, düzenlenen "Akademik Ödül Töreni"nde ödüllerini aldı. Törene HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu katıldı ve program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Mütevelli Heyet Başkanı'nın Konuşması

Haluk Kalyoncu törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, önceliklerimiz nitelikli eğitim ve kaliteyi, yeniliği ve öğrenci odaklı eğitim anlayışını ön planda tutmaktır. Toplumsal sorumluluğu merkeze alan sosyal, kültürel spor ve sanat faaliyetlerimiz, son yıllarda artan bilimsel yayın sayımız, ulusal ve uluslararası araştırma projelerimiz, sanayi ve kamu iş birliklerimiz ile girişimcilik ve Ar-Ge odaklı çalışmalarımız içerisinde öğrencilerimizin doğrudan yer alması öğrenci odaklı eğitim anlayışımızın somut göstergeleridir. Üniversitemiz, 2025 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde 5’inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 3’üncü sırada yer alarak öğrenci memnuniyetinde önemli bir referans noktası haline gelmiştir. Buna benzer sıralamalarda derece elde eden, önemli başarılara imza atan ve üniversitemizi başarıyla temsil eden akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve araştırma görevlilerimize, mütevelli heyetimiz adına şükranlarımı sunuyorum"

Rektör Vekili'nin Değerlendirmesi

Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise açılışta yaptığı konuşmada üniversitenin hedefleri ve elde edilen başarılar hakkında şunları söyledi:

"Kurulduğu günden itibaren üniversitemizin başlıca amacı akademik bilgisi ve mesleki donanımı yüksek, milli ve etik değerleri önemseyen bireyler yetiştirmek ve ülkemizin geleceğinin biçimlenmesine katkıda bulunmaktır. Üniversitemiz yükseköğretim ekosisteminde hızla her alanda yükselişine devam etmektedir. 2025 yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sıralamasına göre üniversitemiz, Türkiye’deki 208 üniversite arasından ‘genel memnuniyet’ sıralamasında 5’inci sıraya yükselmiştir. Türkiye’deki 74 vakıf üniversitesi arasında da ise 3’üncü sırada yer almaktadır. Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu alanında öğrencilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ‘A+üniversite’ notunu almıştır. Aynı zamanda URAP sıralamasında Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 17’inci sırada ve Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksinde 8’inci sıradadır. Kampüsümüz GreenMetric 2025 sıralaması sonuçlarına göre, son 5 yılda 174 sıra birden yükselerek dünya genelinde 201’inci, Türkiye’de 23’üncü, vakıf üniversiteleri arasında 5’inci sıraya yerleşmiştir. Üniversitemiz ayrıca uluslararasılaşma konusunda da büyük adımlar atmaktadır. Tüm bu başarılar üniversitemiz idari ve akademik kadrosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Hepsini kutluyorum"

Ödüller ve Kapsam

Törende toplam 185 ödül takdim edildi. Ödüller; akademik teşvik puanı yüksek olan, saygın indeksli dergilerde en fazla yayın ve atıf yapan, proje başvuruları kabul edilen, ulusal ve uluslararası patentleri tescillenen akademisyenlere verildi. Ayrıca ödül alanlar arasında; Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kabul alanlar, Gaziantep OSB Teknokent'te şirket kuranlar, medyada görünürlüğü bulunan akademisyenler ve uluslararasılaşmaya katkı sağlayanlar yer aldı.

Ödül kapsamına giren diğer başarılar arasında uluslararası jürilerde görev alma, sanat ve tasarım alanındaki faaliyetler, akademik unvan yükseltmeleri ve uluslararası sıralamalara katkı sunan çalışma gruplarında yer alma sayılabilir.

Öğrenci ve Takım Başarıları

Ayrıca öğrenci odaklı başarılar da ödüllendirildi: Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında projesi kabul edilen öğrenci toplulukları; TEKNOFEST'te birincilik elde eden Viento UAV Takımı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması" Havacılık-Uzay kategorisinde "En Yerlileştirilebilir" mansiyon ödülüne layık görülen öğrenciler; savunma, güvenlik ve afet yönetimi alanlarında katkı sunan yüksek lisans öğrencisi ile sinema alanında başarı gösteren öğrenciler törenle onurlandırıldı.

Tören, akademik ve öğrenci başarılarını görünür kılmak, üniversitenin araştırma, girişimcilik ve uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlayan çalışma gruplarını desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ'NDE "AKADEMİK ÖDÜL TÖRENİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ