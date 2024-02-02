HMB 2022-2023 KPSS Uzman Yardımcısı Alımı: Başvuru Süreci, Taban Puanlar ve Sınav Sonuçları Hakkında Her Şey

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 40 UZMAN YARDIMCISI ALACAK: BAŞVURU ŞARTLARI VE SONUÇLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmek için personel ihtiyacını karşılamak üzere 40 uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Alım, merkez teşkilatında görev yapacak adaylar için geçerli olacak. Alım, KPSS puanı ve giriş sınavı ile belirlenecek. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Yazılı sınav, 2 Mart 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Alım, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler alanlarında yapılacak.







HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI NASIL OLACAK?

Başvuru Şartları Neler? Uzman yardımcısı alımı için adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık durumu görevini yapmasına engel olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak gibi şartlar aranıyor.

Ayrıca, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecek), 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 75 puan almış olmak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının ilgili alanlarından mezun olmuş olmak gibi özel şartlar da aranıyor.

Başvuru Süreci Nasıl? Başvuru süreci, elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Adaylar, başvurularını 15-26 Ocak 2024 tarihleri arasında https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapabilecekler. Başvuru sırasında, adayların KPSS sonuç belgesi, mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı, fotoğraf gibi belgeleri sisteme yüklemeleri gerekiyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Sınav Süreci Nasıl? Sınav süreci, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Yazılı sınav, 2 Mart 2024 tarihinde Ankara’da yapılacak. Yazılı sınavda, adaylara hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, istatistik gibi konularda sorular sorulacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda, adayların mesleki bilgi ve becerileri, genel kültürü, ifade yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tutumları gibi yönleri değerlendirilecek. Sözlü sınav tarihi ve yeri, daha sonra duyurulacak.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak? Sınav sonuçları, yazılı ve sözlü sınavların tamamlanmasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Sınavda başarılı olan adaylar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkez teşkilatında uzman yardımcısı olarak göreve başlayacaklar.





Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcısı alımı ne zaman yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcısı alımı, 2023 yılında yapılacak. Başvurular, 15-26 Ocak 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcısı alımı için başvuru şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcısı alımı için başvuru şartları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 35 yaşını doldurmamış olmak, KPSS’den en az 75 puan almış olmak, ilgili alanlardan mezun olmuş olmak gibi özel şartlar olarak belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcısı alımı sınavı nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcısı alımı sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav, 2 Mart 2024 tarihinde Ankara’da yapılacak. Sözlü sınav tarihi ve yeri, daha sonra duyurulacak.