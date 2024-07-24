İç Batı Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

İç Batı Anadolu'da Yağış Alarmı

Yarın İç Batı Anadolu bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Isparta ve Burdur gibi iller, Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin doğusu, Konya'nın batısı ile Eskişehir'in güneyinde yoğun yağışlar görülecek.

Öğle Saatlerinde Etkisini Artıracak

Yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanaklar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı tedbir alınması öneriliyor.

Bölge halkının ve sürücülerin, bu tür hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.