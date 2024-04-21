Bist 100
9.693,46 1%
DOLAR
32,5 0,08%
EURO
34,78 -0,12%
ALTIN
2.483,97 0,48%

İçişleri Bakanlığı'ndan istihdam hamlesi: Göç İdaresi Başkanlığına 382 sürekli işçi alınacak

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı için 382 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular, 22-26 Nisan tarihleri arasında İŞKUR'un çevrim içi platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 17:25
İçişleri Bakanlığı'ndan istihdam hamlesi: Göç İdaresi Başkanlığına 382 sürekli işçi alınacak

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde istihdamı artırmak amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı bünyesine 382 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alınacak işçiler arasında güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför kadroları bulunuyor.

personel alımı

Başvurular, 22-26 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) çevrim içi platformu olan esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılmaması gerektiği belirtildi.

Adaylar, başvuru sürecinin ardından sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacaklar. Sınav sonuçları ve diğer bilgiler Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinden duyurulacak.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası lisans mezunu personel alımı yapacak! Yüksek maaş avantajına dikkat

Memurlara aylık 8 bin 500 TL ek yardım geliyor! O memurlara meclisten onay çıktı

81 ildeki altın sahiplerine acil duyuru! Hemen elinizden çıkarın, yasaklanıyor

Belediyeye en az ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı aranmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Kıyıda köşede 4 bin TL'si olan arsa tapusunu kapar! Milli Emlak'tan ucuz arsa satışı

Emeklilere tek seferlik 51 bin TL yardım yolda! Uzman isim canlı yayında ağzından kaçırdı

İş Bankası lisans mezunu personel alımı yapacak! Yüksek maaş avantajına dikkat

İkinci el fiyatına sıfır Toyota Corolla! 361 bin TL'ye sıfır kilometre araç kapıda

Memurlara aylık 8 bin 500 TL ek yardım geliyor! O memurlara meclisten onay çıktı

Belediyeye 18-50 yaş arası personeller alınacak! En az ilkokul mezunu olma şartıyla

Bankalar emekliye kesenin ağzını açtı! 22.500 TL'lik süper ödeme için tek işlem yeter

81 ildeki altın sahiplerine acil duyuru! Hemen elinizden çıkarın, yasaklanıyor

O tarihten önce depoları fulleyin! Akaryakıta okkalı zam yola çıktı

Elinizdeki altın sahte olabilir! Hemen bu detayı kontrol edin: Darphane uyardı

Belediyeye en az ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı aranmayacak

Dolar kurunda 100 TL bombası patladı! 1 doları olan bile o tarihten önce döviz bürosuna koşacak