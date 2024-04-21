İçişleri Bakanlığı'ndan istihdam hamlesi: Göç İdaresi Başkanlığına 382 sürekli işçi alınacak

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde istihdamı artırmak amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı bünyesine 382 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alınacak işçiler arasında güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför kadroları bulunuyor.







Başvurular, 22-26 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) çevrim içi platformu olan esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılmaması gerektiği belirtildi.

Adaylar, başvuru sürecinin ardından sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacaklar. Sınav sonuçları ve diğer bilgiler Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinden duyurulacak.