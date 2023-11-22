İçlerinde bir gram kötülük olmayan 3 burç ortaya çıktı! Onlara gözünüz kapalı güvenebilirsiniz

12 burcun farklı özellikleri söz konusu olurken kalbinde kötülük olmayan burçlar açıklandı. Zodyak kuşağındaki en iyi kalpli üç burç haberimizde.

İçlerinde bir gram kötülük olmayan 3 burç ortaya çıktı! Onlara gözünüz kapalı güvenebilirsiniz
Yayın Tarihi:

İçindeki kötülük beslenmeyen ve herkesle barışık olan kişiler öne çıkarken renk benzetmesi yapılsaydı eğer beyaz renk olurlardı. Diğer burçlara göre daha sakin ve huzurlu yapısı olan üç burç...

TERAZİ

Kötülükten uzak burçların listesi yayınlanırken adil yapısı ve cömertliği ile bilinen terazi burçları iyilik dolu halleriyle övgüyü hak ediyorlar. Burçlar renk olsaydı Terazi saflığı göstereceğinden beyaz olurdu.

en iyi burçlar

BALIK

İyilik denince akla gelen burçlar arasında balıklar yer alıyor. Balık burçları aslında cömert ve iyi kalpli olurken aynı zamanda ise fedakarlardır. Balık burçları duygusal oldukları gibi kimse hakkında kötü düşünmezler.

BAŞAK

Listenin sonunda yer alan Başak burçları ise temiz kalpli olmalarıyla bilinirler. Düzenli, titiz halleriyle beğeni toplarken düşünceleriyle ise beğeni toplarlar. Karşısındaki kişiye kötülük yapacaksa bile Başak burçları bunun yerine iyilik tercih ederler.

Öne Çıkanlar
Patatesi rendeleyip suyunu sıkın! Cilde öyle bir etkisi var ki: Duyduklarınıza inanamayacaksınız Patatesi rendeleyip suyunu sıkın! Cilde öyle bir etkisi var ki: Duyduklarınıza inanamayacaksınız
Evdeki davetsiz misafirleri geldikleri yere gönderiyor! Güvelerden kurtulmanın en kolay yolu bu Evdeki davetsiz misafirleri geldikleri yere gönderiyor! Güvelerden kurtulmanın en kolay yolu bu
İBB'den suya zam talebi: İstanbul'da suya yeni zam mı geliyor? İBB'den suya zam talebi: İstanbul'da suya yeni zam mı geliyor?
Çok Okunanlar
Evde orkide besleyenler bu tarifi denesin! Kurumuş orkidelere bile çiçek açtıran mucize karışım Evde orkide besleyenler bu tarifi denesin! Kurumuş orkidelere bile çiçek açtıran mucize karışım Çaydanlıklarınız eskisi gibi parlak değilse bunu deneyin! 30 saniyede yenisinden daha ışıl ışıl olacak Çaydanlıklarınız eskisi gibi parlak değilse bunu deneyin! 30 saniyede yenisinden daha ışıl ışıl olacak Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 16'lı tuvalet kağıdı resmen dip fiyatı gördü! Bu fiyata 16'lı tuvalet kağıdı almak mümkün değil Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 16'lı tuvalet kağıdı resmen dip fiyatı gördü! Bu fiyata 16'lı tuvalet kağıdı almak mümkün değil Evdeki davetsiz misafirleri geldikleri yere gönderiyor! Güvelerden kurtulmanın en kolay yolu bu Evdeki davetsiz misafirleri geldikleri yere gönderiyor! Güvelerden kurtulmanın en kolay yolu bu Misafirler tadına doyamayacak! Yarım saatte hazırlanan haşhaşlı revani tarifi sizlerle Misafirler tadına doyamayacak! Yarım saatte hazırlanan haşhaşlı revani tarifi sizlerle