İDOB Çocuk Balesi Kursiyer Programı Başvuruları Başladı — 55 Kontenjan, Son Tarih 26 Eylül

İDOB'un "Çocuk Balesi Kursiyer Programı" başvuruları başladı. 55 kursiyer alınacak; son başvuru 26 Eylül. Ayrıntılar ve sınav bilgileri www.operabale.gov.tr'de.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 22:12
İDOB Çocuk Balesi Kursiyer Programı Başvuruları Başladı — 55 Kontenjan, Son Tarih 26 Eylül

İDOB "Çocuk Balesi Kursiyer Programı" Başvuruları Başladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) geleceğin dansçılarını keşfetmek ve bale sevgisini küçük yaşta kazandırmak amacıyla düzenlenen "Çocuk Balesi Kursiyer Programı" için yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Kontenjan, sınav ve başvuru bilgileri

Program için toplam 55 kişilik kursiyer alımı yapılacak ve adaylar sınavla belirlenecek. Sanata ilgi duyan, dans etmeyi seven ve başvuru şartlarını karşılayan herkes sınava katılabilecek. Başvuru için son tarih 26 Eylül olarak açıklandı.

Kazanılanlar, İDOB sanatçılarıyla aynı çatı altında çalışma fırsatı bulacak; aynı zamanda disiplin, zarafet, estetik bakış ve sahne kültürü kazanmaları hedefleniyor.

Programa ilişkin başvuru koşulları, sınav başvuru yeri ve sınav tarihleri gibi ayrıntılar için www.operabale.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

İLGİLİ HABERLER

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali Bursa'da Açıldı
2
İDOB Çocuk Balesi Kursiyer Programı Başvuruları Başladı — 55 Kontenjan, Son Tarih 26 Eylül
3
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
4
Rebeca Roger Cruz, 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde sahne aldı
5
Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları
6
Nevşehir'in 'Renkli Pala'sı Nureddin Ortaçal: 50 Yıldır Tek Renkli Takımlar
7
Perşembe'de Çamburnu Vona Deniz Feneri Turizme Kazandırıldı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek