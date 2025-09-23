İDOB Çocuk Balesi Kursiyer Programı Başvuruları Başladı — 55 Kontenjan, Son Tarih 26 Eylül

İDOB "Çocuk Balesi Kursiyer Programı" Başvuruları Başladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) geleceğin dansçılarını keşfetmek ve bale sevgisini küçük yaşta kazandırmak amacıyla düzenlenen "Çocuk Balesi Kursiyer Programı" için yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Kontenjan, sınav ve başvuru bilgileri

Program için toplam 55 kişilik kursiyer alımı yapılacak ve adaylar sınavla belirlenecek. Sanata ilgi duyan, dans etmeyi seven ve başvuru şartlarını karşılayan herkes sınava katılabilecek. Başvuru için son tarih 26 Eylül olarak açıklandı.

Kazanılanlar, İDOB sanatçılarıyla aynı çatı altında çalışma fırsatı bulacak; aynı zamanda disiplin, zarafet, estetik bakış ve sahne kültürü kazanmaları hedefleniyor.

Programa ilişkin başvuru koşulları, sınav başvuru yeri ve sınav tarihleri gibi ayrıntılar için www.operabale.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.