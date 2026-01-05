DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Iğdır'da 21 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipi sonrası kapanan 21 köy yolunu 24 saatlik çalışmalarla açtı; 116 kilometrelik yol ağı güvenli hale getirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:16
Iğdır'da 21 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Iğdır'da 21 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Karla mücadele ekipleri son yolu da açtı, sürücüler uyarıldı

İl Özel İdaresi ekipleri, geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan tüm köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.

21 köy yolu, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar ve tipi şartlarına rağmen gece gündüz yürütülen 24 saat esaslı karla mücadele çalışmalarıyla açıldı.

Çalışmalarda greyder ve iş makineleri kullanıldı; dondurucu soğuk ve tipiye rağmen yürütülen müdahaleler sonucunda kapalı son yolun da açılmasıyla 116 kilometrelik yol ağı güvenli hale getirildi. Merkez ve Tuzluca ilçeleri başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde ulaşım normale döndü.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

IĞDIR’DA KARLA KAPANAN TÜM KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI

IĞDIR’DA KARLA KAPANAN TÜM KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını: Kocaeli'de Sayıları Katlandı
2
Kepez’de 2025’te 248 bin 403 ton çöp toplandı — Şikayetler %85 azaldı
3
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi
4
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’dan Harmanlı Belediyesi’ne Ziyaret
5
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
6
Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
7
Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları