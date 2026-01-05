Iğdır'da 21 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Karla mücadele ekipleri son yolu da açtı, sürücüler uyarıldı

İl Özel İdaresi ekipleri, geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan tüm köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.

21 köy yolu, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar ve tipi şartlarına rağmen gece gündüz yürütülen 24 saat esaslı karla mücadele çalışmalarıyla açıldı.

Çalışmalarda greyder ve iş makineleri kullanıldı; dondurucu soğuk ve tipiye rağmen yürütülen müdahaleler sonucunda kapalı son yolun da açılmasıyla 116 kilometrelik yol ağı güvenli hale getirildi. Merkez ve Tuzluca ilçeleri başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde ulaşım normale döndü.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

